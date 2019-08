Borsa: Asia pesante con tensioni dazi

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Borse di Asia e Pacifico pesanti in scia al riacutizzarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti con il presidente americano, Donald Trump che ha avvertito che i nuovi dazi al 10% sui prodotti cinesi possono salire al 25%. Tokyo cede il 2,11%, Hong Kong il 2,15%, Shanghai l'1,45% e Shenzhen l'1,65%. Flessioni più contenute per Seul (-0,93%) e Sydney (-0,30%). Anche i future sull'Europa sono in negativo.

Sempre sul fronte commerciale il governo giapponese ha deciso di rimuovere la Corea del Sud dalla lista dei Paesi che godono di un trattamento preferenziale nell'export, una risoluzione che sta inasprendo i già tesi rapporti tra i due Paesi. Quanto al Vecchio Continente, sono attesi una serie di dati macro. Sotto la lente l'Italia con la produzione industriale e le vendite al dettaglio. Queste ultime previste anche a livello europeo insieme ai prezzi alla produzione. Dagli Usa bilancia commerciale, ordini dell'industria, tasso di disoccupazione e fiducia dei consumatori Università Michigan.