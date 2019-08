Banca Finnat: utile sale a 4,3 milioni

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Banca Finnat chiude il semestre con un utile netto di 4,3 milioni di euro contro i 2,38 dello stesso periodo del 2018 (+80%) grazie all'incremento del Margine d'Interesse da 5,098 milioni a 7,8 milioni per "il positivo contributo delle operazioni sul portafoglio di proprietà in Titoli di Stato e dalla crescita del margine di interesse sui finanziamenti alla clientela". Le commissioni nette poi sono salite a 25,737 milioni, grazie "alla crescita delle commissioni da attività di gestione di fondi immobiliari". Le Riprese di valore nette per rischio di credito sono ammontate a complessivi 701 migliaia. Il Patrimonio di Vigilanza consolidato alla data del 30 giugno 2019 è pari a 169,3 milioni, con un CET 1 Capital Ratio consolidato del 29,6%.