Fed taglia tassi di interesse di un quarto di punto

La Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 2 e il 2,5%. Si tratta del primo taglio del costo del denaro dalla crisi del 2008.

"Il mercato del lavoro resta solido e l'attività economica continua a crescere in modo moderato. L'inflazione resta sotto l'obiettivo del 2%" si legge nel comunicato diffuso dalla Fed. "Alla luce delle implicazioni degli sviluppi globali sull'outlook economico e dell'inflazione debole, la Fed ha deciso di ridurre i tassi" aggiunge il comunicato, dove la Fed assicura che "continuerà a monitorare le informazioni e agirà come appropriato per sostenere la ripresa".

Per il presidente della Fed, Jerome Powell 'l'outlook per l'economia americana resta favorevole: il taglio dei tassi di interesse è un'assicurazione contro i rischi al ribasso. Il taglio dei tassi di interesse aiuterà la crescita, e la mossa giusta, è un aggiustamento di metà ciclo: non segnala necessariamente l'inizio di un ciclo lungo di allentamento monetario'.