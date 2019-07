Borsa: Milano +0,56% con semestrali

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Milano chiude in rialzo di oltre mezzo punto percentuale (+0,56%) grazie ad alcune buone semestrali mentre le piazze europee sono contrastate in vista delle mosse della Fed americana in serata. Brilla Salini Impregilo (+5,58%) in attesa delle definizione del Progetto Italia e delle mosse su Astaldi (+1,62%). In buona forma anche Amplifon (+5,39%), Diasorin (+3,65%), Poste (+3,45%), Tenaris (+2,89%) e Fca (+2,87%). Acquisti su Rcs (+3,18%) che tonificano Cairo Communication (+5,24). Vola Tod's (+8,43%).

I conti del semestre non hanno invece giovato a Ferragamo (-7,8%) con SocGen ha rivisto al ribasso le stime su ricavi e eps della maison fiorentina. Debole Mps (-2,82%) che presenterà i conti di domani. Male il lusso di Moncler (-1,17%) e Campari (-1%). Cedono nel giorno della semestrale pure Intesa (-0,29%) e Mediobanca (-0,37%). Crolla ancora Bio-On (-22,53%).