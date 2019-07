Borsa: Europa incerta con trimestrali

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Borse europee in ordine sparso e poco mosse, con gli investitori che attendono indicazioni sull'esito dei negoziati tra Cina e Usa sui dazi e sulle decisioni che prenderà la Fed sui tassi in serata. Londra cede lo 0,4%, Madrid lo 0,1%, Parigi avanza dello 0,1%, Francoforte dello 0,2% e Milano dello 0,3%. L'andamento dei listini risente anche dei segnali contrastanti sul fronte delle trimestrali con L'Oreal e Lloyds che cedono il 4,4% a causa di conti deludenti e Credit Suisse (+4,3%) e Bnp (+3,6%) che invece battono le attese. In luce anche Essilorluxottica (+2,6%) dopo i conti e l'accordo per rilevare GrandVision, come pure Leonardo (+2,3%).

In rialzo i future su Wall Street mentre lo spread btp-bund oscilla a 197 punti base.