Italgas:utile sale del 10% a 166 milioni

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Italgas ha chiuso il primo semestre con ricavi totali per 609,4 milioni di euro in crescita del +2,3%. L'utile operativo è salito dell'8,3% a 241,6 milioni e l'utile netto del 10,3% a 166,2 milioni. Balzo degli investimenti tecnici, saliti del 39,4% a 317,7 milioni.

"Anche il primo semestre 2019 ha evidenziato risultati di rilievo" , ha commentato l'amministratore delegato Paolo Gallo sottolineando che "tutti i principali indicatori economici sono in aumento rispetto allo scorso anno e in linea con gli obiettivi del Piano Industriale". Gallo ha poi sottolineato gli investimenti "aumentati di circa il 40%", destinati "in gran parte allo sviluppo e alla gestione della rete, con un importante focus sulla realizzazione delle reti di distribuzione in Sardegna, dove abbiamo già posato oltre 200 chilometri di nuove condotte e generato oltre 600 posti di lavoro nell'indotto".