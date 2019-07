Confindustria, difficile andare oltre +0,1% Pil 2019

"La dinamica debole dell'industria frena il PIL italiano anche nei mesi estivi, dopo la stagnazione stimata nel secondo trimestre", avverte il Centro Studi di Confindustria. Che stima: "Per l'intero 2019 difficilmente si potrà andare oltre una crescita dello 0,1% sul 2018".



Il Centro studi di Confindustria "rileva una diminuzione della produzione industriale dello 0,6% in luglio su giugno. Nel secondo trimestre l'attività diminuisce dello 0,6% sul primo e nel terzo la variazione acquisita è di -0,1%". Gli economisti di via dell'Astronomia rilevano che "sia la domanda interna che quella estera si sono ulteriormente indebolite nell'ultimo bimestre" e avvertono: "Nel terzo trimestre si stima una sostanziale stagnazione della produzione, dopo il calo rilevato nel secondo. La debolezza dell'attività industriale contribuisce a frenare il Pil anche nei mesi estivi, dopo la stagnazione stimata per il secondo trimestre".