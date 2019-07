Borsa: Milano in calo con banche, Brembo

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Seduta debole per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,59% a 21.709 punti appesantito da Saipem (-3,2%), Prysmian (-3,3%), Pirelli (-2,5%), Stm (-1,8%) e con Fca (-0,97%) e Cnh (0,96%) entrambe cedenti in scia al settore automotive affaticato in tutta Europa. Pesanti anche i bancari con Unicredit (-2,8%) e Banco Bpm (-1,7%), per cui si aprirà mercoledì con Intesa (-0,3%) la stagione delle trimestrali. Mentre lo spread tra Btp e Bund archivia la giornata in rialzo a 196 punti base. La maglia nera è di Brembo dopo i conti inferiori alle attese degli analisti (-5,8%), poco mossa Nexi (-0,46%) nonostante il rialzo delle stime sul 2019. Sostengono il listino Tim (+1,35%), ancora premiata dopo l'accordo sulle torri, Poste (+1,94%) e Astaldi (+1,94%) in attesa della chiusura su Progetto Italia con Salini che guadagna lo 0,6%. Sull'Aim ancora una giornata di recupero per Bio-On che guadagna il 25% a 30 euro sostenuta dal pareri di superesperti.