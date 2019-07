Borsa: Europa cala,Londra controcorrente

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Chiusura poco mossa per le Borse europee con l'unica eccezione di Londra spinta dagli acquisti su l'Lse in scia alla trattativa per rilevare Refinitiv e di Just Eat dopo l'offerta di Takeaway.com. Il Ftse 100 sale così dell'1,82% a 7.66 punti. Mentre Parigi cede lo 0,16% con il Cac 40 a 5.601 punti e Francoforte un marginale 0,02% con il Dax a 12.417 punti.