Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,2%

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Avvio di seduta in lieve calo per le Borse europee in attesa, mercoledì, dei dati sul pil dell'Eurozona e delle decisioni della Fed sui tassi. A Parigi l'indice Cac 40 cede lo 0,2% a 5.598 punti, a Francoforte il Dax arretra dello 0,17% a 12.398 punti mentre Londra si muove in controtendenza, con il Ftse 100 che avanza dello 0,36% a 7.576 punti.