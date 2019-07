Borsa:Milano(+0,25%) con Moncler, Saipem

La Borsa di Milano è in rialzo (+0,25%) grazie ad alcune società trascinate dai buoni risultati semestrali come Moncler (+4,2%) e Saipem (+3,6%). Mediaset sale (+2,6%) dopo i preliminari. Bene anche Mondatori (+3,1%) all'indomani del via libera della Antitrust francese all'acquisizione di Mondadori France da parte di Reworld Media. Attesa oggi la riunione della Bce dove alcuni analisti ritengono probabile un nuovo 'colpo' eclatante di Mario Draghi , prossimo a lasciare la carica a Christine Lagarde: un nuovo taglio dei tassi, all'interno di un pacchetto di misure per sostenere l'economia dell'Eurozona che potrebbe includere persino una revisione dell'obiettivo di inflazione e una riapertura del quantitative easing.

Sale Salini Impregilo (+2,8%) che questa mattina ha annunciato la vittoria di un riconoscimento in Australia dove il suo backlog è cresciuto al 12%, ma soprattutto in attesa delle mosse definitive su Astaldi (+1,87%). Il petrolio in recupero tonifica i titoli del settore energetico, come Tenaris (+1,24%) e Italgas (+0,7%). In calo Stm (-1,5%) con i conti che hanno evidentemente deluso. Cede Bper (-0,4%), come Unicredit (-0,07%) che questa mattina ha annunciato la cessione di Npl per 1,1 miliardi.

Sempre ferma alle contrattazioni Bio-on, con un calo teorico del 50%.