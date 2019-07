Cambi: euro apre in lieve calo a 1,119

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Euro in lieve calo all'avvio di giornata. La moneta unica perde lo 0,17% a 1,119 dollari. Perde quota la sterlina (-0,2% a 1,2456) in attesa dell'annuncio del successore di Theresa May alla carica di leader dei Conservatori e Primo Ministro che dovrebbe essere Boris Johnson. In Asia lo yen cede a 108,1 sul dollaro (-0,3%).