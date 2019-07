Borsa:Milano (+1,01%)con Pirelli (+8,6%)

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - La Borsa di Milano chiude positiva (+1,01%) mentre sui mercati europei si respira aria di fiducia, date le speranze per un buon esito dei colloqui Usa-Cina e anche grazie ad alcune trimestrali positive. Regina della giornata è Pirelli (+8,64%) in linea con la buona performance odierna dell'automotive (Fca non a caso guadagna il 3,08%), ma anche grazie al calo del prezzo del petrolio e al sostegno dato ai titoli del settore dal profit warning di Continental (inferiore alle attese) e ai buoni risultati della francese Faurecia. Corre Prysmian (+5,85%) che realizzerà il Viking Link con un contratto da 700 milioni. Sale Leonardo (+3,1%). Lo spread sotto quota 200 tonifica alcuni titoli bancari, come Unicredit (+2,65%), Fineco (+2,18%) e Intesa (+1,17%). Bene Astaldi (+2,67%) in attesa dell'offerta di Salini (+2,57%). In negativo invece Amplifon (-1,29%), Diasorin (-0,68%) e Unipol (-0,68%).