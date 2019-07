Borsa: Europa spinta da auto e banche

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Spinte dal settore auto, le principali Borse europee si muovono in lieve rialzo. La migliore è Francoforte (+0,77%), seguita da Londra (+0,46%) e Parigi (+0,35%). La tedesca Daimler (+2,8%) fa segnare il rialzo più rilevante, dopo l'ingresso al 5% della cinese Baic, già partner, nel capitale seguita da Volkswagen (+2,6%), Renault (+2,4%) e Peugeot (+1,8%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600 è positivo (+0,48%) e viene trainato anche da materiali e informatica, Infineon (+2%), così come dalle banche, incoraggiate dalla possibilità dell'arrivo di nuovi stimoli all'economia prima del cambio tra Draghi e Lagarde, Banco Santander (+2,3%), SocGen e Commerzbank (+1,7%), Bnp Paribas (+1,1%). Sono attesi intanto per la mattina indici macroeconomici sulla tendenza industriale in Gran Bretagna, mentre nel pomeriggio quelli sulla fiducia dei consumatori in Europa e quelli sui prezzi delle abitazioni negli Usa.