Fisco: 3 mln precompilate 'fai da te'

Ancora poco per completare la dichiarazione dei redditi precompilata ed inviarla al fisco.

Entro martedì 23 sarà possibile accettare la dichiarazione così come messa a punto dall'amministrazione fiscale o integrarla inviandola direttamente via web all'Agenzia delle Entrate.

Grazie alla sempre maggiore accuratezza e soprattutto alla sempre maggiore mole di dati già inseriti dall'Agenzia, gli italiani che scelgono il 'fai da te' stanno aumentando e raggiungeranno probabilmente quest'anno i 3 milioni.

In caso di errori si potrà sempre rimediare entro il 25 ottobre, ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo. Una chance in più possibile però solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.