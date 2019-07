Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Le Borse europee aprono in rialzo e scommettono sul taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed.

Ottimismo sul fronte del commercio internazionale dopo che sono ripresi i colloqui tra Usa e Cina mentre restano i timori per le tensioni tra gli Stati Uniti e Iran. Sul fronte valutario le quotazioni dell'euro sul dollaro sono in lieve calo a 1,1259 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,5%. In positivo Francoforte (+0,61%), Parigi (+0,55%), Londra (+0,50%) e Madrid (+0,41%).