Borsa: Milano negativa con le banche

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Banche e petroliferi hanno pesato su Piazza Affari, che ha terminato la seduta in negativo (-0,56%). I bancari, Fineco (-2,2%), Ubi e Bper (-1,6%), Banco Bpm (-1,5%), Unicredit (-1,3%) e Intesa (-0,9%) hanno sofferto pur con lo spread Btp-Bund chiuso a 188 punti. Male i petroliferi, Saipem (-2,7%), Eni (-1,7%), nonostante il greggio in rialzo, per le attese di aumento delle scorte nel 2020, anche coi tagli Opec. Peggiore del listino principale Tenaris (-3,8%), seguita da Pirelli (-3,4%), male come gli pneumatici in tutta Europa. In negativo anche Juve (-1,8%).

Sul filo Fca (+0,07%), mentre il comparto è stato in rosso in tutto il Vecchio continente. Sul limite anche Atlantia (+0,08%), in cordata per Alitalia. Bene Prysmian (+0,8%) e le utility: Enel (+0,9%) e Terna (+0,5%), Italgas (+0,3%), A2a (+0,2%), Snam (+0,1%). Tra i costruttori sta a galla Buzzi (+0,2%) e patisce Salini (-4%) dopo la nuova offerta per Astaldi (-2%). Guadagna Fiera Milano (+3,4%), che ha rilevato il 60% di Made Eventi.