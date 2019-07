Salini: in Borsa +1,4%, Astaldi +4%

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Buon avvio per Salini a Piazza Affari (+1,42% a 1,78 euro) all'indomani della nuova offerta ad Astaldi, che corre (+4,04% a 0,77 euro).

La proposta, legata agli impegni vincolanti di Cdp e delle banche attesi entro fine mese, prevede fra l'altro un aumento di 225 milioni di Astaldi riservato a Salini e un ricapitalizzazione di quest'ultima per 600 milioni, in gran parte per mano di Cdp Equity, nonché a consistenti linee di credito per entrambe le due società di costruzioni dalle quali parte il Progetto Italia.