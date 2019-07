Lagarde presenta le dimissioni al Fmi

Christine Lagarde ha presentato le sue dimissioni da direttore generale del Fmi. Lo afferma il Fondo in una nota, sottolineando che le dimissioni sono effettive dal 12 settembre. Lagarde guiderà la Bce da novembre.

"Alla luce della maggiore chiarezza sul processo per la mia nomina a presidente della Bce e sulla sua durata, - ha spiegato - ho assunto questa decisione nel miglior interesse del Fmi" in modo che possa accelerare la selezione del "mio successore".