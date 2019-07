Borsa: Europa cauta, Goldman su auto

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Prevale la cautela sui listini europei dove Londra (+0,28%) stacca Parigi (+0,16%) e Francoforte (+0,11%) mentre l'indice Zew tedesco è sceso più delle attese. Milano resta indietro (+0,08%). Un report Goldman Sachs, che ha avviato la copertura su diversi titoli del comparto auto, incide sui titoli: il sell penalizza Fca (-3,3%) e Daimler (-0,94%), il giudizio neutrale tocca poco Bmw (+0,14%) e Renault (-1,04%), che oggi ha diffuso i dati sulle vendite del semestre, calate del 6,7% a 1,94 milioni di veicoli. Il buy di Goldman non aiuta poi Psa (-0,31%), che risente della frenata delle vendite in Cina, ma Aston Martin sì (+2,37%), promossa anche da Jefferies, come pure Cnh (+0,54%) ma non Michelin (-2,51%). L'azienda di pneumatici francese, al pari di Pirelli (-2%), risente del generale calo delle vendite in Cina nei primi sei mesi registrato dai gruppi automobilistici più presenti nel Paese.