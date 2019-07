Borsa: Europa galleggia, giù Milano

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Le Borse europee galleggiano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono positivi. I listini del Vecchio continente dopo un avvio in rialzo hanno invertito la marcia, con le perdite nei settori delle tlc e dell'energia. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1278 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In rosso Parigi (-0,4%), Londra e Milano (-0,2%), Francoforte e Madrid (-0,1%).

Piazza Affari è appesantita dalle banche con Mps (-3,5%), Ubi (-2,1%), Fineco (-1,9%), Banco Bpm (-1,7%), Bper (-1%), Unicredit (-0,9%) e Intesa (-0,8%). In rosso anche Salini Impregilo (-0,6%), in attesa di definire il Progetto Italia che vede il coinvolgimento di Astaldi (+4%). Deboli anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-1,3%), Eni (-0,4%) e Tenaris (-0,3%).

Marciano in positivo i titoli del comparto dell'automobile.

In rialzo Pirelli (+1,1%), Fca (+0,9%) ed Exor (+0,5%). Piatte Ferrari (+0,03%) e Cnh (+0,02%).