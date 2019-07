Patuelli, Ue definisca aiuto di Stato

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Per le crisi bancarie in Ue "è necessario che l'Antitrust europeo divenga un'Autorità indipendente, non inserita in un organismo politico com'è la Commissione, e che venga meglio definito il concetto di "aiuto di Stato", riconoscendo nuovi ruoli ai sistemi di garanzia dei depositi. Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli nella relazione all'assemblea annuale a Milano.

Guardando più da vicino l'Italia "E' necessario un più solido clima di fiducia non più minato da regole inapplicabili come il bail in, come ha affermato anche la Banca d'Italia", sottolineano Patuelli. "L'articolo 47 della Costituzione - sottolinea - tutela il risparmio: devono essere inattaccabili tutti i depositi che non debbono essere impropriamente scambiati per investimenti".