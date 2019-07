(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Avvio di giornata in rialzo per l'euro che beneficia della debolezza della valuta Usa in vista di un taglio dei tassi già a luglio da parte della Federal reserve. La moneta unica europea passa di mano a 1,1268 nei confronti del dollaro. Nei confronti dello yen l'euro è a quota 122,11