Borsa Milano tiene con banche e Tim

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Piazza Affari si avvicina a metà giornata restando in lieve rialzo in linea con le altre Borse europee, con Francoforte più cauta che oscilla attorno alla parità. L'indice Ftse Mib sale dello 0,2% con Ubi che cresce del 2,2% e Prysmian di due punti percentuali. In generale solide le banche sull'allentamento recente della tensione sui titoli di Stato italiani, mentre in corso di seduta hanno accelerato Fca e Tim, che salgono dell'1,5 per cento.

In rialzo dell'1% Atlantia dopo l'apertura sul dossier Alitalia, in calo di un punto percentuale invece Terna. Tra i titoli minori, prosegue il rimbalzo di Avio in crescita di oltre il 4% dopo lo scivolone della vigilia.