Borsa: Milano cauta (+0,1%), tiene Avio

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Partenza con il freno a mano tirato per Piazza Affari ma comunque in territorio positivo: gli operatori aspettano soprattutto la decisione che considerano ormai prossima della Federal reserve sui tassi e l'indice Ftse Mib sale dello 0,1%.

Tra i titoli principali di Milano, qualche acquisto sulle banche per l'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani: Banco Bpm cresce dell'1,4%, Bper dell'1,2%, Unicredit di un punto percentuale e Intesa dello 0,8%. Leggermente positivi Mediaset (+0,4%) e Tim (+0,3%) mentre si è ridotta la prima corrente di acquisti su Atlantia, che ora si muove sulla parità.

In calo dello 0,4% Enel e Ferrari, mentre nel paniere a bassa capitalizzazione sale di un punto percentuale Avio dopo lo scivolone di ieri conseguente alla perdita del razzo Vega.