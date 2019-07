Atlantia positiva in Piazza Affari, +1%

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Partenza in rialzo per Atlantia in Piazza Affari dopo che il suo Cda ha deciso di approfondire il piano su Alitalia, facendo preludere a una sua discesa in campo a tutti gli effetti per il rilancio del vettore aereo: il titolo del gruppo nei primi scambi sale dell'1% a 24,59 euro.

Ieri Atlantia era stato il migliore dei titoli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, chiudendo prima dell'indicazione del Cda in aumento del 2,5%. Sempre ieri in serata l'agenzia di rating Standard and Poor's ha annunciato di aver messo il rating di Atlantia, Aspi e Adr in 'credit watch negative' soprattutto per le tensioni con il governo sulle concessioni autostradali.