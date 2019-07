Governo:Furlan,stop diversivi, ora fatti

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Al recente incontro con il premier Conte e a quello convocato dal ministro Salvini per metà luglio dovranno seguire fatti concreti. Non c'è più tempo per diversivi di sorta". Lo dice la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, nella relazione alla Conferenza nazionale organizzativa.

Nell'azione del governo, dice, c'è "la mancanza di un progetto di medio-lungo periodo per il Paese e la capacità di dotarsi della strategia per gestirlo". Qui "la divergenza di impostazione fra noi e il governo e le conseguenti critiche di merito su troppe misure prevalentemente elettoralistiche".