Borsa:Asia in calo, Tokyo -0,2%

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Borse asiatiche in calo con Tokyo che, partita in rialzo, cede lo 0,2%. I mercati guardano a domani, mercoledì quando il presidente della Federal Reserve Jerome Powell sarà ascoltato dal Congresso Usa mentre tiene banco ancora la protesta ad Hong Kong, dove la governatrice Carrie Lam ha assicurato che il progetto di legge sull'estradizione verso la Cina è morto sebbene manchi ancora un ritiro ufficiale della legge. Il Kospi coreano cede lo 0,5% mentre lo Hang Seng di Hong Kong perde lo 0,6% e Shangai cala dello 0,3%. In ribasso lo yen giapponese a 108,9 (-0,1%).