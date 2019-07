Borsa: Milano chiude in rosso, giù Cnh

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Piazza Affari ha chiuso in negativo (-0,41%), come le altre principali Borse europee. Sul Ftse Mib hanno inciso industria, auto in particolare, in rosso in tutto il Vecchio continente: Fca (-1,1%). In negativo Cnh (-3,23%) peggiore del listino principale, Saipem (-3,22%) malgrado si sia aggiudicata due contratti in Arabia saudita, Pirelli (-2,5%), Juventus (-2,2%) mentre l'andamento annuale sul 2018 vede il titolo terzo tra i top in Europa, Fineco (-1,8% a 10,1 euro), dopo che Unicredit (+0,3%) ha venduto l'ultima quota di capitale a 9,85 euro per azione. Male anche gli altri istituti di credito, pur con lo spread che ha chiuso a 209 punti: Ubi (-1%), Banco Bpm (-0,9%), Bper (-0,8%), Intesa (-0,5%). Giù Eni (-0,7%), Poste e Leonardo(-0,4%) nonostante un contratto da 11 milioni col Poligrafico dello Stato, e Salini (-4,3%) al lavoro su Progetto Italia con Astaldi (-1,3%). In positivo Azimut (+2%) dopo i conti, Nexi (+1,3%), A2a e Snam (+1%), Terna (+0,7%), Atlantia (+0,6%) e Italgas (+0,5%).