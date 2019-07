Borsa: Europa debole,future Usa in rosso

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Borse europee deboli in attesa di Wall Street, coi future Usa in rosso, che prospettano un'apertura di seduta in negativo, mentre negli Stati Uniti risulta in calo a giugno l'ottimismo delle piccole imprese.

Tra le europee la peggiore resta Francoforte (-1%), tirata giù da Deutsche Bank (-3,2%), in calo già ieri, dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione. Non va molto meglio Commerzbank (-1,7%). Seguono Parigi e Madrid (-0,4%), Milano (-0,27%) e Londra (-0,12%). In Italia i titoli più pesanti per il Ftse Mib sono Saipem ( e Cnh (-3,1%), Fineco (-2,9%) dopo che Unicredit (+0,8%) ha venduto l'ultima quota di capitale. Non brillano le banche, nonostante lo spread a 209 punti: Bper (-0,3%), Banco Bpm (-0,4%, Intesa (-0,5%), Ubi (-0,8%). In rosso nel Vecchio Continente anche le auto, dopo il taglio al prezzo obiettivo al prezzo di Bmw da parte degli analisti: Renault (-3%), Peugeot (-2,7%), Daimler (-2,4%), Fca (-0,7%).

Bene invece a Milano Italgas (+1,4%), Snam (+1,2%), A2a (+1,1%), Terna (+1%).