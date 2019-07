Borsa: Milano (+1,1%) migliore in Europa

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - In positivo le principali borse europee: Milano prima (+1,1%), seguita da Francoforte (+0,2%), Parigi (0,1%) e Londra (+0,02%). Chiusi i mercati americani per il 4 luglio, le banche (+0,7%) sono tra i titoli che trainano l'indice europeo, Stoxx 660. Tra le italiane, favorite anche dallo spread a 207 punti, brilla Mps (+13,4%), con Unicredit (+5,4%), Ubi (+5,1%), Banco Bpm (+3,4%), Bper (+3%) Intesa (+2,6%). Sulle altre piazze: CaixaBank (+1,7%), Credit Agricole (+1,6%), Bnp (+0,7%), Barclays (+0,6%). Bene i titoli legati all'energia nel vecchio continente: Tenaris (+1%), Eni (+0,9%), Royal Dutch (+0,7%), Enel (+0,6%).

Salgono Salini Impregilo (+4,1%) in attesa della proposta per Astaldi (-1,5%), Mediaset (+1%), che ha ricevuto un atto di citazione da Vivendi (-0,08% a Parigi), Poste (+0,8%), Tim (+0,8%), Atlantia (+0,7%), Fca (+0,4%). In calo Campari (-1,3%), Nexi (-0,8%) e Edison (-1,5%), che ha ceduto la divisione E&P a Energean Oil and Gas (+12,8% a Londra).