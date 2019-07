Invitalia: 45mln per hotel in C.Smeralda

(ANSA) - PORTO ROTONDO, 3 LUG - Al via in Costa Smeralda un piano di potenziamento dell'offerta turistica. Il progetto è stato messo nero su bianco da Invitalia e dalla società Marina di Porto Rotondo con la firma di un contratto di sviluppo da 45,2 milioni di euro, di cui 21,8 concessi dall'Agenzia governativa per lo sviluppo e 5 dalla Regione Sardegna.

Nasceranno due nuovi hotel, uno a Olbia e uno a Golfo Aranci, sarà ampliata una struttura alberghiera ad Arzachena e verrà riqualificato il porto turistico di Porto Rotondo. L'iniziativa consentirà di creare 56 nuovi posti di lavoro e porterà al miglioramento della capacità ricettiva e degli standard di accoglienza, contribuendo a rendere più competitivo il nord-est dell'isola nel mercato turistico nazionale e internazionale.

Protagoniste dell'operazione sono le società Marina di Porto Rotondo, attiva nel settore della nautica da diporto, e Hotel Sporting, media impresa del comparto turistico-ricettivo.