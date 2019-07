Borsa: Milano vola e spread in calo

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - La Borsa di Milano (+2,4%) vola con le banche e brinda alla decisione della commissione europea di non avviare la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, è stata sostenuta dal forte rialzo dei titoli finanziari. Tra gli investitori c'è ottimismo anche in vista delle prossime mosse che attuerà la Bce. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,1283 a Londra. Le banche italiane hanno beneficiato del calo dello spread tra Btp e Bund tedesco che ha chiuso sotto quota 200 punti, attestandosi a 197 punti così come non accadeva da maggio 2018.

In calo anche il rendimento del decennale italiano che ha toccato l'1,58%, ai minimi da ottobre 2016. Finisce sotto zero il rendimento del titolo a due anni che si attesta allo 0,070%.

A Milano performance positiva per Ubi (+6,8%), Banco Bpm (+6,6%), Unicredit (+5,6%), Intesa (+5,1%) e Bper (+3,9%). Bene anche Fca (+2,8%) e Atlantia (+2,5%). Deboli Stm e Saipem (-0,6%).