Borsa:Europa in rosso dopo dati economia

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Le Borse europee girano in calo dopo i dati sulla fiducia economica nell'Eurozona. In negativo Milano (-0,1%) con il calo della fiducia dei consumatori che scende ai minimi da due anni. Resta in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1369 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In rosso Parigi (-0,5%), Londra (-0,4%), Francoforte e Madrid (-0,1%). Nel Vecchio continente resta ancora forte il comparto delle auto che prosegue in rialzo (+0,4%). In calo gli investimenti immobiliari (-1,3%) e l'energia (-0,8%), con il prezzo del petrolio sotto la soglia dei 60 dollari. In rosso anche le banche e le Tlc.

A Piazza Affari soffrono Unipol (-1,8%), Italgas e Juve (-1,7%) e Mediaset (-1,5%). Male anche Salini Impregilo (-1,2%) e UnipolSai (-1,1%). In rialzo le banche con Ubi (+2,9%), Unicredit (+2,2%) e Banco Bpm (+1,6%).In positivo Tim (+0,3%), nel giorno del cda.