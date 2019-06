Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Le Borse europee aprono in rialzo, con gli investitori ottimisti in vista del G20 di Osaka. In modo particolare l'attenzione è rivolta all'incontro tra i presidenti di Usa e Cina che potrebbero trovare una soluzione definitiva alle controversie sul commercio internazionale. Attesa per i dati macroeconomici in arrivo dagli Usa ed in particolare quelli sul Pil. L'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1351 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,31%. In positivo Francoforte (+0,51%), Parigi (+0,14%) e Madrid (+0,12%).

Invariata Londra (+0,01%).