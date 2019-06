Borsa:Milano sconta rialzo spread(-0,5%)

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Piazza Affari si mantiene nel gruppo di corda delle borse europee (-0,5%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo sopra quota 251 punti, che influisce sui bancari Bper (-1,96%) e Ubi (-1,66%), che ha ribadito di non essere coinvolta nel salvataggio di Carige.

Segno meno anche per Unicredit (-1,15%), mentre appaiono più caute Banco Bpm (-0,5%) e Intesa (-0,32%). A fare da contraltare al differenziale con i Bund tedeschi sono i giochi olimpici invernali del 2026, che spingono Risanamento (+7,53%), titolare dell'area di Santa Giulia dove sorgerà l'Arena milanese. Bene anche Salini Impregilo (+3,54%), Coima (+1,8%) e Buzzi (+1,18%).

Il calo del greggio frena invece Eni (-0,56%) e Saipem (-1%), prima piuttosto caute. Giù Fca (-0,96%) e Ferrari (-1,2%), poco mossa Astaldi (-0,16%), che gira in negativo, mentre pesa Trevi (-5,18%), il cui primo azionista ha ottenuto il permesso del Tribunale di convocare un'assemblea per cambiare il Cda.