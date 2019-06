Sud: da Matera le richieste dell'Ance

(ANSA) - MATERA, 21 GIU - Proroga almeno fino al 2030 degli attuali incentivi fiscali, come "Eco bonus" e "Sisma bonus", per consentire una adeguata programmazione delle attività delle imprese e inserimento di norme articolate di rigenerazione urbana nella prossima legge di Bilancio. Sono le richieste che il presidente del Comitato per il Mezzogiorno e isole e vicepresidente nazionale dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Francesco Berna, ha fatto al Governo oggi, a Matera, nel corso del seminario sul tema "Quali leve per la rinascita dei centri urbani?".