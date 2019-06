Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 20 GIU - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno più, in scia alla chiusura positiva degli indici azionari Usa dopo le indicazioni della Fed circa un potenziale taglio dei tassi di interesse verso fine anno per sostenere l'economia. In apertura il Nikkei accelera dello 0,40% a quota 21.419,89, aggiungendo 86 punti. Sul mercato valutario lo yen si deprezza sul dollaro a 108,10 e a un valore di 121,40 sull'euro.