Vola export farmaceutica,giù auto (-10%)

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il surplus commerciale italiano ad aprile è diminuito di 101 milioni di euro, passando da +2.985 milioni di aprile 2018 a +2.885 milioni. Lo stima l'Istat, aggiungendo che nei primi quattro mesi dell'anno l'avanzo commerciale ha raggiunto 11.027 milioni (+24.718 milioni al netto dei prodotti energetici).

Ad aprile i flussi commerciali con l'estero sono aumentati in modo più intenso per le importazioni (+0,9%) e meno forte per le esportazioni (+0,3%). Su base annua le esportazioni sono cresciute del 5,8% e le importazioni del 6,7%.

Tra i settori che contribuiscono positivamente alla variazione tendenziale dell'export nel mese di aprile, ci sono gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+39,1%), i prodotti alimentari, le bevande e tabacco (+13,3%), i macchinari e apparecchi (+4,8%). Diminuiscono invece su base annua gli autoveicoli (-10,2%) e i prodotti petroliferi raffinati (-12,5%).