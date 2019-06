Borsa: Milano in calo (-0,3%)

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - La Borsa di Milano apre in terreno positivo la seduta con l'indice Ftse Mib che segna un primo +0,03% a quota 20.632 ma poi scivola in ribasso. Ad indebolire il listino che dopo circa 10 minuti di contrattazioni perde lo 0,3% sono Stm (-2,4%), Unipolsai (-1,11%) ed Unicredit (-0,9%).

Sono pochi i titoli che tengono in rialzo tra questi Tim (+0,33%), Finecobank (+0,4%) e Ferrari (+0,44%).