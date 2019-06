Borsa: Europa in calo, attesa per Draghi

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - L'incertezza prevale sui listini in Europa, in attesa del discorso del presidente della Bce Mario Draghi e delle indicazioni di politica monetaria della Fed.

L'indice FTSE-100 partito da quota 7.357 punti resta immobile e invariato; a Parigi l'indice CAC-40 apre in ribasso dello 0,08% e oscilla intorno alla parità. A Francoforte l'indice di Francoforte ha aperto in calo dello 0,14% per poi perdere ulteriore terreno e cedere, dopo circa un'ora di scambi, lo 0,7 per cento. Anche Milano amplia il calo e il Ftse Mib cede lo 0,5 per cento.