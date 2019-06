Borsa: Europa in cauto rialzo

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Indice DAX +0,13% a quota 12.112,47 in apertura Indice CAC-40 +0,06% a quota 5.370,76 in apertura L'indice FTSE-100 si posiziona a quota 7.345,78 in apertura.Indice IBEX-35 +0,06% a quota 9.199,6 in apertura. Il focus della settimana è sulle banche centrali e fino a martedì gli occhi sono su Sintra con il Summit dei banchieri ed economisti che si apre stasera con il discorso di Olivier Blanchard (ex capo economista del Fondo Monetario) e il discorso inaugurale di Mario Draghi.

