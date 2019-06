Bcc Roma: Gandolfo nuovo dg

Roberto Gandolfo è il nuovo direttore generale di Banca di Credito Cooperativo di Roma. Lo ha nominato il cda dell'istituto, in sostituzione di Mauro Pastore, passato a guidare Iccrea.

Dirigente di lungo corso della Banca, Gandolfo è nato a Roma nel 1956 e si è laureato in Economia e Commercio nel 1978. Dal 1977 al 1979 è stato revisore presso la Arthur Young & Co, dal 1979 al 1984 ha lavorato presso il Credito Romagnolo e dal 1984 al 1988 in Arthur Young Consulting. Dal 1988 al 1993 è stato Dirigente in importanti società di informatica come la Datamat Ingegneria dei Sistemi. Nel 1993 è entrato in BCC Roma (allora Cassa Rurale ed Artigiana) come Direttore dell'Area Affari, quindi con la responsabilità dell'Area Crediti. Nel 2002 è nominato Vice Direttore Generale e dal 2004 ha ricoperto la carica di Vicario con la responsabilità dell'Area Governo Asset.

Nella stessa seduta il consiglio di amministrazione ha nominato Vice Direttore Generale Vicario Francesco Petitto, già Vice Direttore Generale.