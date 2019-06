Bocconi:hackathon per 200 data scientist

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Una notte intera per sfidarsi, a gruppi, su chi effettua la previsione più azzeccata: è ciò che faranno i 200 partecipanti alla quinta edizione dell'Hackathon Stats under the Stars, la competizione aperta a giovani data scientists (studenti o PhD) provenienti da tutta Italia organizzata nella notte tra il 18 e il 19 giugno in Bocconi dal centro di ricerca Bocconi Institute for Data Science and Analytics (BIDSA) e dal Bocconi University Innovations in Learning and Teaching (BUILT) in collaborazione con Generali e SAS. L'evento è anche parte delle iniziative del Fuoriconvegno della Conferenza della Società italiana di Statistica "Smart Statistics for Smart Applications" che si terrà dal 18 al 21 giugno all'Università Cattolica a Milano.

Scopo della challenge statistica che si articolerà lungo tutta la notte, è analizzare un dataset complesso in campo assicurativo sviluppando soluzioni in grado di predire con il maggior grado di accuratezza i possibili risultati.