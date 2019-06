Leasys spinge su Store per noleggio auto

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La necessità di possedere l'auto sta lasciando spazio alla possibilità del noleggio per periodi variabili: da molto brevi - anche solo un'ora - a molto lunghi, anni. Forte di questa tendenza, Leasys, l'operatore di mobilità controllato da FCA Bank, punta sui diversi tipi di noleggio per venire incontro tanto alle imprese quanto ai privati. E per aiutare la clientela ad orientarsi, spinge sui mobility store: luoghi fisici dove scoprire la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Cento i punti fisici in Italia con una flotta di 5.000 vetture per il noleggio a breve/medio tempo e car sharing, che diventeranno 400 con oltre 12.500 vetture in Italia. Nel 2021 l'espansione toccherà 13 paesi europei (adesso sono 7) con 1.200 Mobility Store e 450mila veicoli. In ciascuno sono presenti in media 3 punti di ricarica per auto elettriche.