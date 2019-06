Borsa Asia deboli in attesa misure Cina

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico con intonazione negativa sul petrolio che fatica a staccarsi dai minimi degli ultimi cinque mesi e in attesa della misure di Pechino per il rilancio dell'economia cinese.

Tokyo ha chiuso in calo dello 0,5%, con Hong Kong che si avvia alla conclusione della seduta in ribasso dello 0,7% mentre provano a tenere le Borse di Shanghai (+0,05%) e Shenzhen (+0,2%). Negativa dello 0,3% la chiusura dell'indice generale di Seul ma positivo dello 0,7% il comparto tecnologico, con Sidney piatta e Mumbai che in chiusura perde circa mezzo punto percentuale.

In lieve ribasso i futures sull'avvio dei listini europei.