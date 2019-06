Tesoro colloca 6 mld Btp a 20 anni

Il Tesoro ha collocato il Btp a 20 anni annunciato ieri, emettendo titoli per 6 miliardi di euro.

La domanda sostenuta, con richieste per oltre 24 miliardi, ha permesso di abbassare di 4 punti base il rendimento, inizialmente in area 16 punti base sopra quello del Btp con scadenza settembre 2038. E' quanto si apprende da fonti al lavoro sull'emissione sindacata, il cui collocamento è stato affidato a Mps Capital Services, Morgan Stanley, NatWest Markets, Nomura e Société Générale.

Pieno anche per l'asta Bot: il Tesoro ha venduto tutti i 6,5 miliardi di euro di titoli a un anno offerti in asta, con un tasso in calo allo 0,069%. Le richieste sono ammontate a 9,993 miliardi con un rapporto di copertura dell' 1,54.