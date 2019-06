Borsa Milano negativa con energia,banche

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Seduta in negativo per Piazza Affari che, al pari delle altre Borse europee, paga le incertezze dei macro cinesi e le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Sugli indici italiani pesano poi il confronto tra Governo e Commissione europea sui conti del Paese.

Il Ftse Mib a fine giornata cede lo 0,71% a 20.463. Il calo del petrolio frena i titoli legati all'energia con Saipem che lascia sul terreno il 3,65%. Maglia nera è Tenaris (-4,36%) che dà l'addio alla Borsa di Buenos Aires mentre resta quotata a Milano. Sotto vendita anche Pirelli (-2,85%), Buzzi (-2,51%) e i bancari. Tra i peggiori Banco Bpm (-2,23%), Unicredit (-2,1%) e Ubi (-2,05%). Mentre lo spread tra Btp e Bund chiude vicino ai 266 punti base. Buon passo poi per Mediaset (+1,45%) sopra il diretto di recesso relativo alla superholding in Olanda con l'ad di Prosieben, di cui il Biscione ha da poco acquistato il 9,6%, che ha indicato come le partnership siano un fattore di successo. In evidenza anche Azimut (+1,71%).