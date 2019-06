Borsa: Europa in rosso con la finanza

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Borse europee tutte in calo: Londra cede lo 0,23%, come Francoforte, Parigi poco di più (-0,35%).

Milano si allinea al ribasso (-0,8%) al resto del continente che vede l'indice d'area Euro Stoxx lasciare sul campo lo 0,35%: A far peggio sono i titoli legati all'energia (-0,65% la performance del comparto) visto anche il calo delle quotazioni del petrolio. Total cede lo 0,75%, Eni lo 0,51%, Repsol lo 0,6%.

Male anche il comparto bancario (-0,65%), con le italiane a far peggio: Ubi perde il 2,1%, Unicredit l'1,3%. Vendite anche sul Banco di Bilbao (-1,35%), Commerzbank (-0,8%) e Credit Agricole (-1%). Bene invece il settore di media e intrattenimento (+0,65% a livello europeo), dove va di buon passo Prosieben (+0,65%) nel giorno dell'assemblea a Monaco di Baviera della società di cui da poco Mediaset detiene poco meno del 10%.