Borsa: Milano sale con Ferrari ed Fca

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, in un clima di ottimismo sui listini azionari europei ed asiatici che restano focalizzati sugli sviluppi della guerra commerciale. Il Ftse Mib avanza dello 0,31% sostenuto da Ferrari (+1,71%), Moncler (+1,37%) ed Fca (+1,4%), sotto osservazione in attesa di capire se la fusione con Renault possa ripartire. Positive Cnh (+1,2%), Leonardo (+0,9%) e Prysmian (+0,9%) mentre Tim avanza (+0,8%) dopo le indiscrezioni di stampa sull'integrazione con Open Fiber, che potrebbe essere valutata 2 miliardi. Continua a correre Mediaset (+1,1%) mentre a Madrid Mediaset Espana è poco mossa (+0,09%) dopo il tonfo di ieri. Crolla Diasorin (-5,5%) dopo gli obiettivi del piano industriale, sono incerti i bancari dove Intesa cede lo 0,05% e Unicredit sale dello 0,6%. Mps avanza dello 0,2% nonostante i paletti posti dalla Ue alla cessione di crediti deteriorati, per evitare il rischio di aiuti di Stato.